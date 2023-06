È l’estate del ’Pokemon’ Spopola il tormentone

La sabbia bollente, il bimbo che strilla, le belle ragazze che sfilano in battigia. E lui, il noto dj versiliese Alessandro Ricci, sogna di avere un “Pokemon“ per fuggire e divertirsi. Il celebre gioco nato negli anni ’90 dà il titolo a un tormentone estivo che in pochi giorni ha già raccolto quasi 3mila visualizzazioni su Youtube. Ritmi danzerecci, testo spensierato, questo brano sbarazzino è firmato da Giovanni Cocco e Ilaria Verona (musica e testi) ed è prodotto dall’etichetta discografica “Cv music label“, di Cocco, con sede a Retignano. Anche il video, prodotto da Ilaria Verona, è interamente made in Versilia essendo stato girato ai bagni “Kevin“ e “Edy“ di Marina di Pietrasatrasanta, con Ale Ricci che canta circondato dai personaggi interpretati da Michela Bresnik, Anna Santucci, Baldo Frediani, Silvia Ricci, Andrea Petrucci, Elena Moriconi, Moreno Raffi e Giovanna Rivano Pesce. Viste le premesse, il successo è garantito.

d.m.