"È la via dell’Orto" Il super ospite è Tomei

È lo chef Cristiano Tomei il primo super ospite e direttore artistico della manifestazione "È la Via dell’Orto". Originario di Migliano, nelle Seimiglia, noto personaggio televisivo, una stella Michelin nel 2014: Tomei torna a Camaiore per i suoi Orti, pronto a regalare alla città esperienze enogastronomiche uniche e imperdibili. Doppio incarico, quest’anno, per Tomei, già ospite alla scorsa edizione della Festa Pic: oltre a intrattenere e cucinare, allo chef è stata affidata la direzione artistica dell’evento che giunge alla 12ª edizione.

L’appuntamento è per il 15-16 aprile ne centro storico di Camaiore con un grande focus sul mondo dell’agricoltura e dell’enogastronomia locale e non, nell’ottica di prmuovere il contatto quotidiano con la natura e la pratica dell’orto, passione e patrimonio locale da non disperdere ed anzi da far vivere e tramandare. Come ogni anno, saranno presenti stand espositivi e di vendita di piante da orto, sementi, erbe e attrezzi per orti e giardini, oltre alla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali. È previsto, inoltre, il tradizionale allestimento di orti scenografici nelle corti, nelle strade e nelle piazze, per dimostrare come anche l’orto può essere realizzato in spazi urbani ristretti. Il programma dell’edizione 2023, curato da Tomei in prima persona, si prospetta ricco e intenso. Si parte sabato 15 aprile con il tradizionale taglio del nastro. Nei due pomeriggi, spazio a showcooking e talk a tema. Negli incontri, focus su pomodoro, erbe selvatiche e cavolo nero. Saranno momenti di discussione interattiva, dove il pubblico sarà chiamato ad interagire e davvero “sedersi a tavola” da protagonista.