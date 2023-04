"È la Via dell’Orto" Boom di presenze

Grande successo per la 12ª edizione della rassegna "È la Via dell’Orto", che per due giorni ha richiamato nel centro storico di Camaiore migliaia di appassionati di orti, sementi, erbe e, più in generale, delle eccellenze enogastronomiche del territorio camaiorese. In un fine settimana benedetto dal bel tempo, piazza XXIX Maggio si è animata con la grande tavolata da 70 commensali che ha incastonato l’OrtoTalk, dove a fare da mattatore è stato il direttore artistico della manifestazione, lo chef e personaggio televisivo Cristiano Tomei.

A fargli compagnia, si sono alternati ospiti d’eccezione: sabato è toccato al pasticciere e volto tv Damiano Carrara (nella foto), con annesso condazzo di ammiratori e follower. Di fronte a un pubblico attento e interessato, Carrara ha spiegato le connessioni tra il mondo degli orti e quello dei dolci, realizzando due monoporzioni – alla barbabietola e alla patata – con cui ha deliziato i palati dei presenti. Ieri, poi, è toccato a un altro personaggio tv e chef di livello eccezionale: lo stellato Michelin Gennaro Esposito. Compagno di viaggio di Tomei nel programma "Cuochi d’Italia", Esposito ha messo in campo un’alchimia pazzesca con il direttore artistico della "Via dell’Orto", tenendo centinaia di persone a pendere dalle sue labbra. A seguire, con la solita cortesia che lo contraddistingue, si è concesso per foto e selfie ricordo.

"Questa manifestazione dedicata all’Orto, pratica che incarna le nostre tradizioni più veraci, è pronta a diventare evento di punta nel settore a livello italiano – commenta l’assessore al turismo Andrea Favilla –; la direzione artistica affidata a Tomei va proprio in questa direzione, volendo assecondare il naturale e indissolubile legame tra agricoltura e gastronomia".