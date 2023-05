È iniziato il Giovannetti bis A giorni nascerà la giunta Fibrillazione per le nomine

di Daniele Masseglia

Dalle 11 di ieri mattina Alberto Giovannetti è ufficialmente sindaco di Pietrasanta per il secondo mandato consecutivo. La proclamazione del primo cittadino è avvenuta come sempre in sede di commissione elettorale, convocata per l’occasione nel municipio di piazza Matteotti. Significa che il Giovannetti bis ha preso il via, conseguenza del ballottaggio di lunedì che ha visto l’esponente di Ancora Pietrasanta, Lega e Lista Mallegni-Forza Italia sconfiggere con 5.809 voti (55.94%) l’avversario del centrosinistra Lorenzo Borzonasca, che di preferenze ne ha avute 4.575 (44.06%).

Norme e regolamenti alla mano, a partire da ieri ci saranno a disposizione 10 giorni per convocare il primo consiglio comunale d’insediamento, con l’assise che dovrà poi tenersi tra il decimo e il ventesimo giorno. Non c’è nessuna data prestabilita, invece, per la nomina della giunta. Ma l’intenzione è di procedere entro una manciata di giorni, forse già domani. Non solo: se Giovannetti confermerà i cinque assessori indicati nei giorni scorsi – i quattro assessori uscenti Matteo Marcucci, Francesca Bresciani, Andrea Cosci e Tatiana Gliori, più il ritorno in giunta dopo 13 anni di Ermanno Sorbo – la prima seduta non sarà presieduta da Marcucci, che decadrà da consigliere anziano (in base al rapporto tra i voti di lista e quelli personali), ma da quello immediatamente successivo, ossia la consigliera Pd Irene Tarabella. In mezzo a queste scadenze di legge si innesta, ma in realtà è già in fibrillazione, il toto-presidente del consiglio. Al momento scalpitano soprattutto la Lega, secondo la quale l’incarico andrebbe assegnato ad Antonio Tognini (vedi servizio sotto), e coloro che invece spingono per una riconferma della “super“ consigliera Paola Brizzolari (Ancora Pietrasanta), al suo settimo mandato nell’arco di ben 40 anni di esperienza amministrativa visto che fu eletta per la prima volta nel 1983. Per quanto riguarda la vice presidenza del consiglio comunale si fa strada l’ipotesi Luca Mori (Alternativa per Pietrasanta), candidato sindaco e ora consigliere di minoranza. Il ruolo di capo gabinetto, infine, dovrebbe andare al consigliere uscente di Forza Italia Gabriele Marchetti. Molto dipenderà dalla riunione di maggioranza convocata ieri pomeriggio proprio per mettere dei punti fissi.