‘E il regolamento sulla filiera del marmo?’

"Che fine ha fatto il regolamento per la tracciabilità e la filiera dei marmi scavati?". A domandarlo è il Pd che ricorda come a ottobre l’amministrazione comunale ha fatto girare una bozza per la quantificazione del materiale di cava estratto. "La nostra rivisitazione – sottolinea il Pd – del documento elaborato dalla maggioranza ha dato forma ad una proposta presentata dai consiglieri di Creare Futuro all’amministrazione comunale con cui abbiamo proposto l’istituzione dell’obbligo per i titolari delle autorizzazioni all’attività̀ estrattiva di comunicare all’ente, tramite dispositivo elettronico, l’uscita di ogni mezzo che trasporti al di fuori dalla cava il materiale, sia di quello destinato alla produzione di blocchi, lastre e affini, sia di quello dei derivati (inerti o scaglie).

Inoltre si è prevista la lavorazione in loco di almeno il 50% del materiale da taglio estratto e si è proposto l’inserimento dell’obbligo di dotarsi di idonea certificazione Uni en iso 9001-2015, al fine di consentire la piena tracciabilità delle trasformazioni avvenute nell’intero processo produttivo. Il sistema di tracciabilità delle lavorazioni dovrà esser attivato dalle imprese titolari di concessione all’estrazione dei marmi sul Comune entro 180 giorni dall’approvazione del regolamento, ed entro i successivi 180 giorni dall’ottenimento della certificazione le imprese dovranno fornire al Comune i dati relativi alla lavorazione in filiera locale di almeno il 50% del materiale.

La nostra proposta è stata inviata all’amministrazione comunale il 12 novembre 2024. Non ci è giunta risposta, e del regolamento non si ha notizia.