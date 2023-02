E i candidati di sinistra? Borzonasca è vicino al sì

di Daniele Masseglia

Salvo colpi di scena, in settimana sapremo quanti sono i candidati sindaco alle amministrative del 14-15 maggio. Ai due quasi certi del centrodestra fin qua diviso – Alberto Giovannetti (Forza Italia, Lega, Pietrasanta prima di tutto) e Massimiliano Simoni (Fratelli d’Italia, Amo Pietrasanta) – dovrebbero aggiungersi il capogruppo di “Insieme per Pietrasanta“ Lorenzo Borzonasca e lo sfidante del Terzo Polo (Italia Viva, Azione). Nel centrosinistra l’attesa più spasmodica riguarda Borzonasca, chiesto a gran voce dalla Sinistra tanto da aver spinto Claudia Dinelli (Pd) a rititare la propria disponibilità a candidarsi.

Il sì è atteso a giorni. "L’obiettivo primario della nostra lista – scrive Borzonasca – è sempre stato di contribuire a formare una coalizione ampia e coesa su un programma trasparente incentrato sui temi della partecipazione, della difesa e tutela dell’ambiente e del territorio, con un occhio attento alle realtà economiche e lavorative.La volontà del tavolo di confronto è stata di cercare una figura che potesse concretizzare gli aspetti e presupposti che le singole forze hanno espresso nella formazione delle linee programmatiche. In particolare il concetto che un’espressione del mondo civico, non legato a nessun partito in particolare, portasse maggior garanzia, equità e partecipazione. Essere stato indicato come possibile candidato è motivo di profondo orgoglio ma anche di estrema responsabilità. Tutto questo non determina l’accettazione di un’eventuale candidatura, che per com’è stata proposta deve trovare la condivisione completa e convinta di tutte le forze di centrosinistra. Senza questa circostanza vengono meno i presupposti per offrire un’alternativa credibile e vincente, per me indispensabile e irrinunciabile per sciogliere la riserva della mia disponibilità. Il gesto di Claudia Dinelli dimostra che la sua azione è sempre stata mossa dall’interesse generale, mettendo al centro gli obiettivi per la città e la coalizione, senza atteggiamenti soggettivi e personalistici. Al di là del nominativo che rappresenterà la coalizione, il metodo sarà di presentarci con una squadra formata da varie personalità, professionalità e sensibilità capaci di tenere insieme tutti con il medesimo obiettivo. Su queste prospettive sono fiducioso che tutti insieme troveremo la strada migliore per vincere le elezioni".

Giorni decisivi anche per il Terzo polo, deciso a correre con un proprio candidato a sindaco. In pole position ci sono sempre Ermanno Sorbo, medico in pensione ed ex assessore della giunta Mallegni, e il consigliere comunale Luca Mori, coordinatore versiliese di Italia Viva ed ex assessore e vice sindaco della giunta Lombardi.