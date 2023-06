"E di giorno non va meglio"

"Il problema non è soltanto la notte". Anche di giorno i balneari assistono inermi a scene di ordinario delirio: "Dai furti delle biciclette – racconta ancora il presidente dei balneari, Luca Lippi – alle persone che si presentano al bagno ubriache, che finiscono per molestare il bagnino. Che innescano discussioni...". Secondo il titolare del bagno “Sole“ questo senso di insicurezza "Non solo mina la serenità di chi vive, lavora e investe qui. Ma – conclude – rischia di allontanare anche i turisti e ripercuotersi sulla stagione presente e quelle future. Allarmi e telecamere possono aiutare, ma non bastano. Occorre una strategia comune per proteggere questa città".