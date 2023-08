E’ caos-bici a Tonfano: necessario regolamentare

"Soprattutto in certe fasce orarie via Versilia è un velodromo". La protesta arriva da Fabio Simonini di Pietrasanta Indipendente. "E’ necessario – rimarca – fare un’ordinanza in cui si ribadisce che l’area è pedonale e le bici vanno spinte a mano. Un altro aspetto che segnalai già ai tempi di quando ero consigliere comunale è il parcheggio selvaggio delle bici nella via principale della nostra Marina, anche perché mancano completamente stalli e parcheggi dedicati. Purtroppo con l’ultimo restauro della Piazza è stata persa una occasione anche sotto questo punto di vista. Il tutto per motivi di sicurezza e decoro; in alcuni punti le stesse sono vera e propria barriera architettonica impedendo un accesso in sicurezza per persone con disabilità, i marciapiedi infatti sono in alcuni punti invasi"