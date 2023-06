"È abusivo un terzo di spiaggia" Sequestrati anche bar e soppalco

di Daniele Masseglia

Non solo le passerelle che conducono alla battigia, ma anche piante ad alto fusto, modifiche al locale usato come bar e un soppalco spuntato fuori dal nulla. Il sequestro del bagno “JustMe“ di Focette (ex Ostras) effettuato mercoledì in un’operazione congiunta tra la Capitaneria di porto di Viareggio e l’Agenzia del demanio fa emergere in realtà una serie di presunti abusi che rendono la situazione più complessa per i concessionari dello stabilimento, che fanno capo alla società “Il Barattolo“. Il bagno, tra l’altro, rispetto alle altre strutture lungo la costa è in netto ritardo con la stagione estiva in quanto ancora chiuso alla clientela a causa di non precisati problemi di natura gestionale.

Su questo aspetto, così come sui sequestri di mercoledì, i concessionari preferiscono non rilasciare dichiarazioni, dicendosi comunque fiduciosi che ogni aspetto sarà chiarito in tempi brevi con la speranza che il dissequestro venga disposto già la prossima settimana. Fatto sta che i sigilli sono andati ben oltre le tre passerelle di cui avevamo riportato nell’edizione di ieri. I controlli hanno riguardato infatti anche altre aree, con circa un terzo della spiaggia risultato alla fine abusivo per tutta una serie di irregolarità riscontrate al momento della verifica. Nella parte centrale dello stabilimento, ad esempio, Capitaneria e Demanio hanno contestato la presenza di alcune piante ad alto fusto, in genere usate dai concessionari come elementi ornamentali, prive di regolare permesso. Stesso discorso per vari camminamenti in legno (probabilmente più di tre) fissati a delle traversine in cemento, come già raccontato ieri.

Non è finita: setacciando lo stabilimento da cima a fondo, sono state scovate alcune modifiche al locale utilizzato come bar, interventi che sono stati realizzati mediante chiusure perimetrali. E infine è stata scoperta una soppalcatura che non era prevista nella piantina ufficiale dello stabilimento consegnata dai concessionari al Demanio. Gli unici a non essersi accorti fisicamente né dei controlli né tanto meno dei sigilli e dei nastri biancorossi messi per interdire le zone risultate abusive sono i clienti del bagno “JustMe“. Lo stabilimento, come detto, non ha ancora aperto i battenti per la stagione estiva 2023 a causa di problemi di gestione che gli attuali concessionari definiscono "in via di risoluzione". L’ipotesi più ottimista è che nella prima metà della prossima settimana possa scattare il dissequestro dando il via libera anche alla partenza dello stabilimento. Vedremo.