Duro colpo allo spaccio Preso trafficante di droga Era latitante da 16 anni

Vanno avanti i controlli serrati da parte delle forze dell’ordine disposti dal questore di Lucca e coordinati dai commissariati di Viareggio e Forte dei Marmi, che hanno visto impegnati polizia, carabinieri e la municipale di Forte dei Marmi.

Sono oltre 200 le persone identificate nelle zone sensibili del territorio e lungo le principali arterie della viabilità. I controlli, inoltre, hanno portato a un arresto e una denuncia. In particolare, la polizia ha arrestato un cittadino albanese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, e denunciato un algerino per ricettazione, segnalandolo come consumatore di sostanze stupefacenti.

L’albaese, un 40enne, è stato arresto due giorni fa in un hotel di Lido di Camaiore. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo richiesto dalle autorità francesi per traffico di stupefacenti ed era latitante da 16 anni. Al momento sono in corso le procedure di estradizione.

Nel pomeriggio di domenica, invece, una volante ha individuato un uomo che aveva con sé uno zaino rubato in una macchina il 3 agosto. Gli agenti hanno appurato che si tratta di M.Z. algerino 58enne che aveva con sé anche qualche grammo di hashish. I controlli proseguiranno e saranno ulteriormente intensificati, fa sapere il questore anche in occasione di Ferragosto, per garantire il godimento della festività sulle coste versiliesi.