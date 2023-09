Duro colpo allo spaccio di stupefacenti a Viareggio: arrestato il "Gitano"

Un grosso spacciatore che smerciava droga in Pineta di Ponente è stato arrestato due giorni fa dalla Polizia. Si tratta di un 34enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine e con una pena di quattro mesi e tre giorni ancora da espiare (unita a una multa di 19mila euro) per reati legati agli stupefacenti, rintracciato dopo diversi giorni di pedinamento. L’uomo ha base ad Altopascio, dove è stato rintracciato dagli agenti, ma si muove costantemente su tutta la Toscana. Il blitz che ha portato all’arresto è scattato a Pontedera. Le indagini hanno permesso di ricostruire che il 34enne viveva spacciando cocaina e hashish tra Altopascio e Viareggio. La perquisizione della sua dimora ha permesso di rinvenire e sequestrare 11 chili di hashish suddivisi in 28 confezioni, 300 grammi di cocaina suddivisa in otto involucri, e la somma di 3.500 euro in contanti: 70 banconote da 50 euro, tutte false. L’uomo è stato dunque arrestato, oltre che per l’espiazione della pena ancora pendente su di lui per la detenzione di banconote falsificate e in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti. Per il suo vagabondare in giro per la Toscana, nell’ambiente è conosciuto come il "Gitano".

La lente d’ingrandimento della squadra mobile si era posata su di lui da tempo: non solo spacciava in proprio, ma vendeva stupefacenti anche ad altri piccoli spacciatori, riuscendo a concludere i suoi affari e a spostarsi così velocemente da rendere impossibile individuarlo. Il ‘triangolo’ in cui girovagava si snodava tra Altopascio, Capannori e Viareggio, dove ‘operava’ in Pineta di Ponente. Ma negli ultimi giorni, aveva spostato il suo raggio anche sulla provincia di Pisa.