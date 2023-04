Durante la corsa le "cartoline" Rai "Viareggio in diretta per 200 Paesi"

La grande macchina organizzativa del weeken lungo per la tappa del Giro d’Italia è una cosa vista raramente in città. Troppo spesso le associazioni del turismo sono state sulla soglia della botterga ad aspettare una rendita di posizione che, da anni, non c’è più. E dietro a tutto questo movimentismo ci sono due assessori, Alessandro Meciani per il turismo e Rodolfo Salemi per lo sport. L’obiettivo dell’amministrazione Del Ghingaro va oltre l’incasso immediato: sfruttare al massimo la diretta Rai trasmessa in 200 nazioni per attirare turisti a Viareggio

Assessore Salemi, che state facendo?

"Il Giro arriverà martedì 16 maggio intorno alle 17 in piazza Mazzini. Per 200 metri, dall’orologio verso Lido, sarà allestito il villaggio rosa con gli sponsor del Giro e abbiamo ordinato le bandiere rosa col logo della corsa e la scritta Viareggio che saranno issate sui pennoni al posto di quelle del Carnevale".

Mamma mia quanto rosa.

"Di più. Stiamo iniziando a colorare le aiuole della Passaggiata con fiori rosa, siamo partiti da piazza Mazzini e dal Belvedere delle maschere. Sempre in piazza Mazzini ci sarà un’enorme scritta “Benvenuti a Viareggio“, che si vedrà benissimo dall’alto con il drone delle riprese Rai".

Bello, in Liguria ogni località turistica ha un’aiuola di benvenuto coi fiori.

"Ma noi abbiamo e daremo di più. A Navigo abbiamo chiesto di far posizionare un paio di mega yacht davanti a piazza Mazzini il giorno dell’arrivo. Sarà un’immagine bellissima per la la promozione sulla Rai, visto che ci saranno 200 nazioni collegate in diretta. Sarà un’occasione unica per promuovere tutto quello che c’è a Viareggio: cantieri nautici, foloricoltura, mare... Vorremmo anche posizionare un carro del Carnevale in piazza Mazzini, ma bisogna valutare lo spazio perché lì saranno montati il podio delle preniazioni del Giro, e il palco dei telecronisti Rai".

Altre idee per lo sport?

"Tutta la giornata di martedì 16 è preparata da Rcs, organizzatore del giro d’italia. Ci saranno anche gare in bici con i bimbi delle scuole, che vengono contattate per questa iniziativa che si terrà la mattina".

Com’è stato realizzato questo programma?

"Abbiamo convocato tutte le associazioni di categoria, invitandole a costruire qualcosa che porti e trattenga le persone a Viareggio dal sabato al martedì. Tutti gli imprenditori sono entusiasti. Pensate che sabato 13 dal pomeriggio alla sera, al talk show in piazza Puccini, ci saranno anche i cuochi di masterchef, e la musica di radio M2O e Rtl".

Qual è il suo obiettivo?

"Mi piacerebbe cogliere un doppio risultato: riuscire per 4 giorni, in un periodo di bassa stagione, avere gli alberghi pieni. Anche di lunedì e martedì. E poi il Giro ci proietta all’esterno, se diamo una bella immagine di Viareggio invogliamo le persone a venire tutto l’anno. Dobbiamo piacere a chi c’è perché torni, e convincere chi non ci conosce a venire per la prima volta". La Rai farà tutto questo?

"Rcs e Rai hanno chiesto “cartoline“ delle eccellenze cittadine da inserire nella telecronaca lunga 8 ore. Manderanno in onda immagini e storie. Nelle prossime settimane verranno a vedere il Lago, Il Gran Teatro Puccini, i cantieri del porto, la Cittadella del Carnevale, le spiagge e le pinete: tutto quello che meglio descrive la città come meta di vacanza e soggiorno andrà in onda in Italia e all’estero".

b.n.