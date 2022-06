Duran Duran, che festa Oltre 5mila spettatori

Grande festa fin dalle 18.30 con le band indie e 5.500 spettatori accorsi per i Duran Duran, preceduti dai Blue Vertigo. Con l’amarcord dei "wild boys" è volato via il concerto più atteso della "Prima estate" ieri sera a Bussoladomani "Siamo soddisfatti del risultato – ha dichiarato il promoter Mimmo D’Alessandro –. Ci sono 5.500 persone e siamo all’inizio dei 3 anni di contratto col Comune. Andrà come al Lucca Summer Festival, dove soffrimmo nel primo triennio. Ma se il contratto durerà, sono sicuro che alla fine arriveremo a 30 mila spettatori a sera. “La prima estate“ è una formula vincente con giochi, attrazioni turistiche, cucina e musica indipendente. Contento anche il suo socio, Adolfo Galli: "Abbiamo sensazioni molto positive, il festival è decollato bene e continueremo con questa formula innovativa per la Versilia".

L’ex sindaco Alessandro Del Dotto ha fatto i complimenti agli organizzatori: "Finalmente dopo tanto penare l’idea della mia amministrazione è giunta a compimento con questo festival". C’era anche Red Ronnie: "La manifestazione è molto bella, magari mi aspettavo qualche persona in più per i Duran Duran". Ieri a BussolaDomani c’erano molti toscani, meno gli arrivi da altre Regioni: età alta, da 30 anni in su, con punte di 60-70 anni arrvati direttamente dagli 80’s. E’ andato tutto liscio, coi parcheggi pieni dal mare all’Aurelia. E Marcello Pierucci ha profetizzato: "Così saranno Lido e BussolaDomani in futuro".

Walter Strata