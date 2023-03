"Duepuntozero" a tutta comicità

VIAREGGIO

Duepuntozero è lo spettacolo che rientra nel cartellone della stagione di spettacoli ortanizzata e proposta dalla Fondazione Versiliana con la consulenza artistica di Massimo Martini. Per Gabriele Cirilli uno spettacolo si costruisce nel tempo, si allestisce e si perfeziona: ogni replica diventa un debutto. DuePuntoZero significa essere connessi, globali e veloci. Lo show si dipana attraverso una riflessione su come sopravvivere stando al passo con il tempo , ma sopratuttto con il linguaggio e la continua ricerca del nuovo attraversando i generi del teatro comico, dalla commedia degli equivocim al cabaret, racconti di vita vissuta comici, ma che riescono a toccare le corde del cuore, canzoni da cantante vero, monologhi e gang irresistibili. In questo spettacolo Gabriele Cirilli porta sul palco se stesso e un pò di persone che fanno parte della sua vita con quella capacità di comunicazione immediata che coinvolge il pubblico. Gli spettatori non lo vedono all’inizio, ma nello spettacolo prendono corpo attraverso racconti e monologhi che trasmettano emozioni e sentimenti all’istante senza la frapposizione della quarta parete e senza una telecamera che rende tutto più finto. Allora che si alzi il sipario per Cirilli e il suo cast.

Ma.Nu.