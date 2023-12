Duecento panettoni. Un dono di solidarietà

Un carico di duecento panettoni è arrivato a Viareggio, per addolcire le feste di altrettante famiglie che si rivolgono ai centri d’ascolto della Caritas per affrontare e superare un momento di fragilità economica.

"Un gesto simbolico ma importante – spiegano dall’associazione cattolica –, perché talvolta proprio i giorni di festa, per chi vive un momento difficile, sono anche, emotivamente, i più faticosi". Per questo da due anni la Caritas propone quest’iniziativa, a cui si aggiunse in passato anche “il dono sospeso“; che – grazie alla generosità di tanti viareggini – ha permesso a tutti i bambini di trovare un dono sotto l’albero. Piccoli gesti che fanno di una città una comunità, che scaldano le festività molto più delle luminarie dorate. Degli addobbi...

E dunque anche quest’anno grazie al contributo ICare – che ha stanziato per l’iniziativa 800 euro – la Caritas ha potuto acquistare il classico dolce natalizio. Nei prossimi giorni i duecento panettoni saranno dunque distribuiti ai vari centri d’ascolto parrocchiali, tra Migliarina, Torre del Lago, Varignano, Don Bosco, San Paolino e la Santissima Annunziata, per poi essere consegnati alle famiglie. Un progetto che si unisce a quello del Motogruppo Tartarughe Lente che doneranno una cinquantina di pacchi spesa per i senza tetto che ogni giorno si fermano alla mensa dei poveri di San Francesco. Una grande rete di solidarietà che non lascia indietro nessuno.