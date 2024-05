Due ripetitori in collina: "Serve un confronto con tutti i cittadini"

"Verranno installate due nuove antenne in collina: l’amministrazione faccia assemblee pubbliche per dare voce ai cittadini". Il capogruppo Pd, Irene Tarabella, annuncia la collocazione dei due ripetitori a Strettoia e a Valdicastello e sollecita un rapido coinvolgimento dei cittadini "visto che anche all’albo pretorio queste informazioni risultano oscurate". "Nel febbraio scorso – racconta – l’amministrazione Giovannetti prendeva atto della richiesta da parte di una compagnia telefonica di installare due un’antenna e un ripetitore, abbiamo appreso che verranno collocate rispettivamente in località Pruniccia e sulla collina di Montepreti e che gli uffici sono pronti per predisporre la conferenza dei servizi. Il tutto, ancora una volta, senza il coinvolgimento e la condivisione con la cittadinanza e per giunta in sordina, dato che sull’albo pretorio queste informazioni pubbliche e che consentirebbero l’individuazione immediata dei siti di installazione, sono oscurate. Dal momento che c’è ancora tempo – incalza la capogruppo Tarabella – l’amministrazione ha il dovere di convocare assemblee pubbliche per ascoltare cosa i cittadini hanno da dire in merito e condividere con loro l’eventuale installazione".

Fra.Na.