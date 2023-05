Due raccolte fondi per chi soffre

Il ricordo attraverso l’impegno, che ha sempre caratterizzato la vita della dottoressa Barbara Capovani. Aggredita e uccisa all’uscita del reparto di psichiatria, all’ospedale Santa Chiara di Pisa. In sua memoria sono state aperte due raccolte fondi.

Margherita si è fatta promotrice di un crowdfunding sulla piattaforma Go Found Me: "I soldi che saranno raccolti – spiega la giovane, amica di famiglia e in particolare della figlia Alice – saranno donati a delle associazioni che trattano tematiche che Barbara, anzi a che la dottoressa Barbara Capovani, aveva a cuore. Per dare, ancora una volta, speranza a chiunque si trovi in difficoltà e abbia bisogno di aiuto". "Era una tipa forte – scrive ancora Margherita sulla sua pagina Facebook – di quelle che ti lasciano casa per far festa e che, se avesse potuto, sarebbe rimaste con te invece di andare alle noiose cene degli adulti".

La seconda raccolta è stata invece promossa dei colleghi del "suo" reparto, il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura che la dottoressa Capovani dirigeva (https:www.paypal.compoolsc8TF59CK393). L’obiettivo è raggiungere 20mila euro in un mese per donarli ad associazioni che si occupano di bambini e di animali, due grandi amori.