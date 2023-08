"Due nuovi defibrillatori a Seravezza: progetto "Battiti di cuore" per un territorio cardioprotetto"

Saranno inaugurati sabato due nuovi defibrillatori. Il progetto "Battiti di cuore. Seravezza comune cardioprotetto" fa un altro significativo passo in avanti con l’installazione di due nuovi Dae a Riomagno e a Seravezza. Primo appuntamento alle 10 a Riomagno vicino alla chiesa, proprio al centro del paese; alle 10.30 l’altra inaugurazione, questa volta a Seravezza alla tabaccheria Tarabella di via Marconi, dinanzi a piazza Mazzini. È qui che troverà posto il Dae acquistato dal Comune grazie al contributo della locale sezione Avis presieduta da Ernesto Buselli. Sarà presente a entrambi i momenti il parroco don Luca Volpi e al termine dell’inaugurazione seravezzina seguirà un rinfresco. Con questi due nuovi apparecchi salgono a sette i Dae sul territorio, posizionati in questi mesi a Querceta, Azzano, Giustagnana, Cerreta Sant’Antonio e Fabbiano. "In questi giorni si procederà all’acquisto di altri tre apparecchi – spiega Stefano Pellegrini, assessore al sociale e alla salute (nella foto) – che nei prossimi mesi saranno installati a Corvaia e altri due sulla montagna seravezzina, a Minazzana e Basati. Ma non è tutto: infatti l’adesione al progetto del sindacato Spi Cgil di Seravezza, del Cro e dei negozianti di Pozzi permetterà di creare una postazione a Pozzi da realizzare entro il prossimo autunno. Come più volte detto la disponibilità di defibrillatori sul territorio deve essere accompagnata da un crescente numero di persone in grado di utilizzarli". I corsi riprenderanno a settembre e saranno organizzati in diverse zone. I residenti nel comune di Seravezza, che abbiano compiuto i 18 anni, possono inviare una email all’indirizzo [email protected] Quanti volessero contribuire all’acquisto di Dae, possono farlo all’Iban: IT20J0103070241000001124925.