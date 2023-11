Due milioni investiti da Gaia per la fognatura

Gaia Spa investirà fino a circa 2 milioni di euro per costruire la rete della fognatura nera nelle frazioni di Terrinca e Levigliani. La posa di nuove infrastrutture in queste località di Stazzema fa parte di una più ampia visione che mira ad allargare sempre di più le maglie della rete fino a servire tutto il territorio, per un investimento pari a 9 milioni. Nei giorni scorsi il sindaco Maurizio Verona e l’ingegnere comunale hanno accompagnato gli ingegneri di Gaia nei due paesi interessati da questo intervento per un sopralluogo conoscitivo. Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di tutto il reticolo delle acque nere nei due borghi. Sono invece al vaglio due soluzioni per quanto riguarda la depurazione: la prima ipotesi prevede un impianto ciascun paese, e la seconda un solo impianto per entrambi gli abitati. "Tempo fa – spiega il sindaco Maurizio Verona - abbiamo rivendicato l’attenzione nei confronti del Comune di Stazzema da parte della società Gaia, e subito dopo abbiamo avuto modo di incontrare il direttore Paolo Peruzzi insieme ai tecnici della società. Era stato lo stesso direttore a prendersi un impegno, perché i loro uffici lavorassero per portare avanti la realizzazione delle fognature nel nostro territorio, opera pubblica che da tempo Gaia aveva inserito nei loro piani operativi, ma che di fatto non aveva mai preso concretezza".

Attualmente le frazioni che hanno un la rete fognaria a Stazzema sono Arni e Cardoso. Anche Pontestazzemese e Ruosina godono di questa infrastruttura, che tuttavia non è collegata alla condotta principale a Seravezza, e quindi non è funzionante. L’idea di Gaia è di gestire il territorio con più impianti di depurazione, o per vallata o per frazione. Così questo nuovo intervento partirà col trattamento delle acque nere delle due frazioni più popolose.