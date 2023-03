Due imprese in gara per il sabbiodotto "A fine anno i lavori"

Sono due le associazioni di imprese che hanno presentato un’offerta per la progettazione esecutiva e la realizzazione del sabbiodotto. Un appalto integrato da 6milioni e 400mila euro per l’opera che l’Autorità Portuale, grazie al finanziamento della Regione, vorrebbe poter iniziare entro la fine del 2023 per superare l’atavico ostacolo dell’insabbiamento all’imboccatura del porto in cui è incagliato, da anni, lo sviluppo della cantieristica e del turismo nautico.

"Venerdì si riunirà la commissione incaricata di valutare le offerte – spiega il segretario della Port Authority, l’architetto Alessandro Rosselli –. Saranno aggiudicati punteggi in base all’offerta economica, ma anche nel merito delle caratteristiche tecniche prodotto dai due partecipanti. L’obiettivo – aggiunge Rosselli – è arrivare all’aggiudicazione non efficace entro la fine del mese. E quindi a quella definitiva, dopo i controlli di legge, nel giro di due mesi".

A quel punto si aprirà la fase di progettazione esecutiva dell’opera, che prevede di un impianto fisso con sistema di dragaggio mobile e una trappola per i sedimenti ma che resta comunque aperto ad interventi migliorativi. "E perché quel progetto sia giudicato cantierabile – prosegue Rosselli – dovranno essere fatte delle indagini preliminari sullo stato del sito". L’intervento richiede vari saggi, per cui l’inizio dei lavori per l’atteso sabbiodotto – che manderà in pensione i ciclici interventi di dragaggio che ogni anno si ripetono lungo la linea di ingresso dell’approdo – dovrebbero partire tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

mdc