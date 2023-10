Due eventi di sport e la mostra di Tano Pisano

Altri due appuntamenti a Marina nell’ambito del weekend dedciato alla creatività e all’ambiente. Oggi è in programma il 4° “Triathlon della Versilia – 2° Trofeo Città di Pietrasanta” che prenderà il via dalla zona del pontile intorno alle 9,30 toccando, con le frazioni bike e corsa, anche i comuni limitrofi. E poi la “Passeggiata ecologica” organizzata, a Fiumetto, dall’associazione Plastic Free (ritrovo alle 10 al Ponte del Principe, partecipazione gratuita previa iscrizione sul sito plasticfreeonlus.it).

Intanto centro storico prosegue la mostra “Exploring the Ego of Times”, progetto di Maicol Borghetti al museo archeologico “Bruno Antonucci” (orario: martedì-domenica 10-13 e 16-19) e l’esposizione del murale di Tano Pisano “La mia Guernika” (nella foto) lungo via Sant’Agostino.