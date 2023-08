Drammatico tuffo a Malbacco Ventenne si schianta sugli scogli

Un tuffo incauto o forse la perdita di equilibrio. Una giovane è caduta alle Polle di Malbacco nella zona del Pozzo della Madonna a Seravezza ed è stata soccorsa col Pegaso: ha riportato varie fratture ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La chiamata al 118 alle 14.33, la giovane di 22 anni di nazionalità iraniana, è finita in fondo alla pozza, quindi facendo un volo di circa quattro metri, riportando un trauma cranico non commotivo e traumi agli arti. E’ stata quindi accompagnata in codice giallo, con Pegaso 3, all’ospedale di Cisanello. Sul posto sono intervenuti anche l’automedica di Querceta, ambulanza della pubblica assistenza di Stazzema, vigili del fuoco e soccorso alpino e speleologico toscano (Sast). I pompieri hanno trovato i sanitari che stavano già prestanto le prime cure: hanno quindi allestito una manovra Saf con le attrezzature a disposizione e quando la donna è stata stabilizzata, l’hanno issata nella barella toboga fuori dal pozzo per portarla in area idonea al prelievo da parte del Pegaso. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: secondo una prima ricostruzione la ragazza sarebbe stata tratta inganno dal fatto che la Pozza della Madonna era piena d’acqua; da lì la decisione quindi di fare il bagno scendendo lungo in torrente in una pozzetta appena sotto che invece ha però poca acqua.

Lanciandosi in un tuffo la straniera sarebbe finita contro gli scogli con un impatto terribile e violento che le ha causato trauma cranico e varie fratture alle gambe. Assieme a lei c’erano alcuni familiari che hanno immediatamente dato l’allarme. Viste le difficoltà di un rapido intervento in zona, è stato allertato l’elisoccorso Pegaso che è poi partito dal giardino di Palazzo Mediceo per trasferirla all’ospedale di Cisanello per le cure del caso.

Francesca Navari