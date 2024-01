Draga coi tubi malandati. Attese risposte da Giani. L’allarme della Fiom Cgil: "I cantieri scapperanno"

Il 1° febbraio l’insabbiamento compie tre nesi. Ieri nessun peschereccio è uscito, e nemmeno la draga della Sales ha scavato. I pescatori hanno scattato foto del tubo che dovrebbe scaricare i detriti a mille metri dall’avanporto, evidenziando qua e là le guaine rotte. I proprietari dei cantieri tacciono sempre, ma spuntano i timori della Fiom Cgil: "Se i pescatori se ne vanno, poi potrebbero scappare anche i costruttori di yacht che già hanno investito ai Navicelli di Pisa e nei porti più sicuri".

"La draga non lavora – racconta Alessandra Malfatti della Cittadella – Ieri gli operai della Sales erano sul rimorchiatore ormeggiato alla banchina Sandorino, che è un’area privata chiusa dai cancelli, così nessuno può andarci a parlarci. So che l’assessore regionale Stefano Baccelli sta cercando di anticipare l’arrivo della draga più grossa che l’Autorità portuale aveva previsto a marzo. E aspettiamo novità dalla vicepresidente della Regione, Stefania Saccardi, incaricata dal presidente Eugenio Giani di trovare soldi per i ristori ai pescatori".

Prosegue, come sempre fin dall’inizio dell’emergenza, il silenzio dei cantieri della nautica da diporto. Loro, d’inverno, non hanno problemi. A parte due yacht che giorni fa sono dovuti uscire scortati dai sub tra le secche, al momento gli unici movimenti possono riguardare gli scafi di vetroresina che da Massa. dove sono prodotti, vengono rimorchiati in porto per gli allestimenti. Questi scafi vuoti pescano circa 80 centimedtri, quindi i fondali di appena 2 metri non spaventano. Le uscite delle grandi barche, anche superyacht di 50 metri, cominceranno a maggio. E infatti la Port Authority aveva previsto il dragaggio intensivo a marzo, in tempo per le esigenze della cantieristica.

Però nel settore crescono i timori per l’occupazione. Nicola Riva della Fiom Cgil non le manda a dire: "A tutti servirebbe una Port Authority nel pieno delle funzioni, basta coi commmissariamentri". Giusto, ma il porto si insabbia da sempre, e quindi il dragaggio periodico è ordinaria amministrazione, non un intervento straordinario inadatto per un commissario. "Certo – dice Riva – Qua il dragaggio dovrebbe essere ordinaria amministrazione. Però l’Authority è stata lasciata senza soldi. E oltre alla Regione, nel Comitato portuale c’è l’amministrazione comunale che qualche corresponabilità dovrebbe riconoscerla. Se il dragaggio non produce risultati, arriveremo a veder protestare anche i costruttori degli yacht".

Cicero pro domo sua? "Se non si comincia a fare interventi nel porto – conclude il sindacalista – prima se ne andran no i pescatori, e poi anche i cantieri. Qualcuno ha già spostato attività al Canale di Navicelli di Pisa, alla Spezia e a Piombino. È urgente risistemare le aree demaniali. Prima di pensare alle dimensioni delle inmsegne, bisogna far lavorare le aziende". Ogni riferimento al caso Perini, Italian Sea Group, Next e Comune è puramente voluto.

E da Paolo Puccinelli, sempre Cgil, arriva la critica urbi et orbi: "Chiediamo alla Regione, oltre a firmare Protocolli d’Intesa , di rimuovere gli ostacoli che impediscono i provvedimenti necessari, nominare il nuovo segretario dell’ Autorità Portuale, e aprire un tavolo regionale sulla nautica e sul porto". Stessa linea del leghista Alberto Pardini: "L’Autorità portuale è un organo della Regione, che è parimenti responsabile della situazione".

Beppe Nelli