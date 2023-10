Dove nessuno vuol vedere. L’angolo verde dei tossici

Il vetro, seminascosto dal fogliame d’autunno, scricchiola sotto la scarpa. Nel silenzio assoluto dei lenti, lunghi minuti postprandiali d’autunno, basta questo a far sobbalzare. E mentre l’ultimo sorso di caffè brontola nello stomaco, i frammenti verdi di quella che un tempo era una bottiglia di birra sembrano messi lì a posta per indicare la radura abbandonata. Siamo in Pineta di Ponente, a pochi metri dalla centralissima via Vespucci e a un tiro di schioppo dalla Passeggiata, quasi a ridosso di via Buonarroti. Il primo chiosco venendo dal mare, che fino a un anno fa ospitava un’attività di ristorazione, è chiuso da tempo. Si affaccia sulla strada ed è tutto recintato. Ma alle sue spalle, si apre uno spiazzo verde quasi totalmente nascosto alla vista da un’alta siepe e da un filare di alberi disposti a semicerchio, che sembrano chiudere scientemente l’area.

È qui che, sfruttando lo stato di abbandono dello stabile e la discrezione offerta dagli alberi, arrivano a bivaccare spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti. Le tracce sono inequivocabili: alla base dei pini sono sparpagliati gli stantuffi delle siringhe e le confezioni aperte. Tante confezioni. C’è pure una garza usata, chiazzata dalla tonalità marrone del sangue rappreso. È facile capire perché proprio questa zona sia stata battezzata dai consumatori di stupefacenti: pur essendo a ridosso di una delle arterie del centro cittadino, la sensazione è di essere lontani, irraggiungibili. E sicuramente si rimane nascosti alla vista, tagliati fuori dalle traiettorie quotidiane di centinaia di persone che arrivano solo a sfiorare questa piccola radura dimenticata, che a stento raggiunge i trenta metri quadrati.

Un angolo di mondo che sembra seguire una sua regolarità: le siringhe si trovano soltanto sotto gli alberi, affiancate dai cocci di vetro delle birre e da sacchetti di cibo che attirano gli insetti. A ridosso della recinzione del chiosco, invece, dove si è ancora più rimpiattati, il verde scuro delle erbacce che crescono perennemente all’ombra è chiazzato dalla tonalità più chiara e dal marrone dei vetri di bottiglia, ed è punteggiato dai colori sgargianti delle confezioni di preservativi aperti. Seminascosti dalla polvere e dal fogliame, ci sono pure dei condom usati. Un campeggio abusivo che, col tempo, rischia di sfumare in una (abusiva) discarica a cielo aperto, con tutto quel che ne può derivare in un polmone verde come quello della pineta.

Daniele Mannocchi