Doppio salvataggio in mare I bagnini sfruttano la ‘tavola’

Giornata faticosa per i bagnini. Negli ultimi giorni, il mare ha lavorato parecchio per cambiare la conformazione della costa, creando situazioni di potenziale pericolo. Come al bagno Derna, a due passi dall’Orologio, dove a pochi metri dalla battigia è stato scavato un canalone in cui è facile finire preda delle correnti. Cosa che nella giornata di ieri, complici un mare più calmo e una sensazione di apparente sicurezza, è puntualmente accaduta. E così, i bagnini di turno hanno dovuto fare dentro e fuori dall’acqua per tenere i bagnanti lontano dal pericolo. Con almeno due situazioni in cui il loro intervento è stato decisivo: durante il turno mattutino una signora italiana, nuotatrice esperta, è andata in difficoltà nel cercare di risalire la corrente per tornare a riva. A soccorrerla, inforcando la rescue board, è uscito Tommaso Pardini, che è riuscito a raggiungerla proprio mentre le energie le stavano venendo meno. Nel pomeriggio, poi, la solita rescue board è stata usata da Marco Mariani per lanciarsi al salvataggio di uno straniero risucchiato dalla corrente. Tanta era la foga dell’uomo di aggrapparsi al mezzo di soccorso, che ha finito per rompere gli occhiali al bagnino. "Anche con il mare in calo bisogna sempre mantenere la massima attenzione – raccontano – perché le correnti possono fare brutti scherzi. Le previsioni non ci danno una mano: di qui a domenica ci sarà da tribolare".