Doppio evento Note a Teatro e a Pietrasanta

Una passeggiata d’arte tra sculture e punti musicali nel cuore di Pietrasanta. E un concerto-aperitivo al Gran Teatro Puccini a Torre del Lago.

Oggi nella “Piccola Atene” della Versilia si celebra la Giornata Internazionale della Musica con l’iniziativa “Vivi la vita!” organizzata dalle associazioni “Diafonia” e “Musica Viva” con il sostegno del Ministero della Cultura e il patrocinio del Comune. Dalle 19 alle 23,30 diverse opere monumentali che segnano, da piazza Statuto a piazza Duomo, una parte del pregiato itinerario museale all’aperto di Pietrasanta, diventeranno “stazioni” musicali, dove gruppi o singoli musicisti offriranno brevi performance per “accendere” la città. Ogni postazione promuoverà un genere di musica diverso, dal revival al tradizionale, sudamericano, blues, classico, jazz, pop, folk fino ai cantautori italiani. Questi i musicisti che si esibiranno: Orchestra Giovanile Giorgini (52 elementi diretti dal Maestro Gigi Pellegrini), Orchestra Archibaleno (38 elementi diretti da Elena Meniconi e Lara Vecoli), il gruppo La Nueva Cancion Cilena in Italia anni ’70-’80, Fabio’s Fable Trio, Adriano Coppedè e Claudio Orlandi, Michelangelo Tozzi e Silvia Vendramini, Gruppo de Isintreusu, Ginevra Lucia Cosci, UNA, Nicolas Zullo, Viola Bologna, Gruppo XNientePop, Gruppo Noke, Gruppo Moscato Blues e il Maestro Michael Guttman. La partecipazione del pubblico è libera e gratuita.

Al Gran Teatro sul Belevedere altro appuntamento, come detto, da non perdere, alle 18 e sempre per la Festa della musica, con il live degli artisti della Puccini Festival Academy, tra cui i soprani Federica Di Rocco e Yulie Zhou accompagnati al pianoforte da Nino Maria Pasqua. Ingresso libero.

D.P.