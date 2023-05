Doppia realtà La Magnolia e L’Onda

La ristorazione avrà una duplice proposta: quella del già noto ristorante La Magnolia, e quella dell’Onda a bordo piscina. Entrambi sotto la direzione dell’executive chef Marco Bernardo con esperienze alle spalle a Parigi al George Four Season e poi a Londra alla corte di Alain Ducasse a The Dorchester, tre stelle Michelin. La Magnolia rappresenta la cucina che unisce alla fresca naturalità dei prodotti del territorio, tutta la cultura di chi affonda la sua esperienza nelle radici campane senza mai perdere una visione contemporanea e internazionale: un mix di ricette che contaminano la tradizione e particolari trattamenti delle materie prime. Ecco allora, in carta, piatti come l’Occhione maturato, limone d’Amalfi e finocchio maturato, e Linguine di Gragnano, ragout di arselle, salicornia e aglio affumicato o l’Agnello nero massese, zucchine in fiore, menta e aglio fermentato. Non mancherà la focaccia della Versilia assieme al pane di Vinca cotto nel forno a legna come omaggio tutto locale. L’Onda, invece, accoglie gli ospiti dell’hotel a bordo piscina con un’offerta gastronomica che spazia da un menu internazionale componibile per il pranzo a proposte della tradizione italiana con eccellenze del territorio toscano, in particolare versiliese, per la sera.