Dopo l’ultima aggressione Pineta passata al setaccio In volo per ore un elicottero

Pineta di ponente nuovamente passata al setaccio dalle forze dell’ordine. All’indomani della brutale aggressione avvenuta nei pressi della bocciofila nella pineta di Levante sono stati intensificati i controli peraltro già programmati nel piano interforze varato dal Prefetto per contrastare lo spaccio di droga e il dilagare dei furti nelle aree considerate a rischio della città. E così giovedì sera per alcune ore la zona è stata sorvolato da un elicottero della Guardia di Finanza che, assieme alla Polizia di Stato ha effettuato l’intervento che ha portato a identificare quasi un centinaio di persone e a controllare una trentina di auto. Fermate nei posti di blocco allestite nelle strade limitrofe alla pineta, ma anche in altre zone grazie all’ausilio della Polizia stradale. Delle cento persone identificate in strada, una quindicina avevano precedenti penali eo di polizia, controllatata anche una dozzina di extracomunitari risultati però regolari sul territorio.

Nell’ambito dei controolli e della prevenzione si inquadra anche un intervento fatto dai carabinieri Viareggio che al Varignano hanno sventato un possibile furto. Al 112, infatti, era stata segnalata la presenza sospetta didi due uomini che si aggiravano fra gli scooter parcheggiati all’interno di un’area condominiale. I due sono stati fermati dalla pattuglia mentre stavano abbandonando la zona in auto. I due, un italiano e un marocchino, entrambi residenti in provincia di Pistoia e già noti alle Forze dell’Ordine, avevano con sé alcuni strumenti da scasso. Secondo i militari dell’arma stavano verosimilmente preparando un furto su auto o abitazione. I due sono stati pertanto accompagnati in caserma dove sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura di Lucca per il possesso ingiustificato di grimaldelli.