Dopo l’assalto alla boutique Càos Telecamere e guardie private Allo studio pacchetto di proposte

All’indomani dell’assalto selvaggio alla boutique d’alta moda "Càos" di Silvia Bini, sventrata da un’auto usata a mo’ di ariete, i commercianti della Passeggiata sono alla ricerca di una strategia che consenta di dormire sonni tranquilli. Su tavolo ci sono diverse proposte e strategie, alcune delle quali comporterebbero un impegno diretto da parte dell’amministrazione: prima fra tutte, l’installazione di una rete di telecamere di sorveglianza lungo la Passeggiata.

Alla peggio, c’è sempre la soluzione di ripiego valida per tutte le stagioni: mettersi le mani in tasca e pagare una sorveglianza privata perché garantisca il presidio e la sicurezza della zona. Ed è proprio questa la strada che pare concretizzarsi all’orizzonte. "Siamo molto preoccupati – racconta Alessandro Fontana, titolare di Versilia eBike e presidente del Centro commerciale naturale della Passeggiata –; il problema principale è che la polizia non ha forze a sufficienza. I varchi non sono ancora stati attivati, e quello è un altro problema non da poco. Noi, come commercianti, ci stiamo organizzando per vedere di metter su un’agenzia privata che si occupi del controllo di tutta la Passeggiata. In questi giorni ci dovremo riunire per studiare come agire. Alternative non ce ne sono".

A meno di non riuscire a coinvolgere in quale modo il Comune. "Io sono in carica da poco – continua Fontana – ma so che nel tempo sono stati provati un po’ tutti i sistemi. Sicuramente, le telecamere sarebbe un deterrente importante: tra le idee a cui abbiamo pensato per garantire la sicurezza dell’area c’è anche la videosorveglianza. Fino a qualche tempo fa, c’erano delle risorse atrtive proprio per questo tipo di interventi. Bisognerà capire con il Comune quel che si potrà fare".

Al fianco dei commercianti che studiano la strategia per la sicurezza si schiera il consigliere della Lega Alessandro Santini. La cui ricetta è chiara: più pattuglie in strada. "La situazione ci preoccupa – commenta –; la sicurezza in Passeggiata è minata. Non servono telecamere, non serve una vigilanza notturna, ma servono più pattuglie". L’impressione è stata forte, per "una spaccata che va a colpire un nome importante; un colpo che ferisce non solo il commercio, ma la città tutta, che ancora una volta si scopre fragile e indifesa nel momento di massima tranquillità. Un segnale negativo per il commercio ma anche e soprattutto per il turismo. La sicurezza va rafforzata – continua Santini –, va gestita meglio, va assicurata, va dimostrata con pattuglie sulle strada e con un servizio notturno di polizia municipale".

"Solidarietà a Silvia Bini – conclude il consigliere della Lega –, una professionista che ha investito su Viareggio, che crede nella nostra città, che ha fatto da apripista per rilanciare la Passeggiata in crisi e sempre più spoglia, che ha riportato luce e bellezza".

DanMan