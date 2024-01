Dopo l’aggressione nel negozio: "Quella giovane va subito curata"

Sale la preoccupazione di cittadini e negozianti a seguito dell’aggressione, avvenuta una settimana fa, della commessa del negozio "Giuseppe Bartoli calzature". Si moltiplicano infatti segnalazioni ma anche sfoghi sui social sull’atteggiamento "sopra le righe" della giovane che ha sferrato il cazzotto alla dipendente del punto vendita. Una ragazza (di circa 30 anni) straniera, che da tempo conduce una vita bohemien a zonzo per il paese, con evidenti disturbi comportamentali. Relativamente all’aggressione è già stata formalizzata denuncia ma ci sono tante altre testimonianze di persone che non riescono più a tollerare quel comportamento di disturbo. Tanto che è collettivo l’appello al sindaco affinchè siano presi provvedimenti anche per tutelare la ragazza stessa. La scorsa estate è stata segnalata mentre faceva il bagno nuda, alla mercè di chi filmava col cellulare; c’è chi racconta poi di averla vista sempre priva di vestiti, a passeggio nel tardo pomeriggio al pontile.

Non pochi anche i casi in cui si è introdotta nei negozi: talvolta spruzzando profumo sugli abiti, altre volte entrando con i pattini o tutta sporca di sabbia. E già avrebbe manifestato aggressività "un giorno ha tirato un sasso a mia sorella che se la prendeva le spaccava la testa" racconta una testimone sui social, mentre c’è chi riferisce di essere stata presa a offese gratuite da quella giovane straniera. "Il sindaco ed il comune – evidenziano i cittadini nella loro protesta – devono agire per il bene dei commercianti e di chi frequenta Forte dei Marmi. È inammissibile che una persona con questi problemi venga lasciata libera di fare ciò che vuole. Va aiutata ed è il Comune a doverlo fare".

Francesca Navari