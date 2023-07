Dopo il plauso di FdI alla giunta Lega: "Contrasti in maggioranza"

La dichiarazione di Fratelli d’Italia nell’ultimo consiglio comunale, con il capogruppo Carlo Alberto Tofanelli che anticipando il voto d’astensione sul bilancio ha voluto “Premiare la politica del fare“ dell’amministrazione Del Ghingaro, apre mille scenari. Un sostegno isolato? O prove d’intesa? In ogni modo la Lega si fa da parte, ribadendo con la segretaria Maria Domenica Pacchini "La netta opposizione alla giunta". Ma "avvicinandoci al momento del ritorno alle urne – prosegue Pacchini – adesso c’è chi intravede segnali di divisione nella giunta, emersi sia durante i lavori dell’ultima assise che nel corso della prima al Festival Puccini, e chi vede le dichiarazioni di voto di alcuni consiglieri di minoranza come palesi ammiccamenti in vista di ipotetici rimpasti e future maggioranze allargate. A noi non interessa cosa succede fra i “delfini” del sindaco, che hanno già iniziato ad “allungare il collo” senza esclusione di colpi, e – conclude – non crediamo che vi possa essere chi, nei partiti di centrodestra, possa di strizzare l’occhio ad una compagine fatta di ex PD".