Dopo il devastante rogo resta una voragine "Ma all’alba eravamo già a lavoro per ripartire"

di Martina Del Chicca

Le telecamere interne della Versilia Supply Service hanno ripreso l’istante esatto in cui è partito l’incendio. Mancavano solo cinque minuti alle 18, e anche l’ultimo dipendente, dopo aver fatto la doccia alla fine del turno, aveva lasciato il magazzino di via Virgilio. Nel fermo immagine si intravede un alone rosso specchiato su un portellone di alluminio. Sono le fiamme.

"Eccolo qui, è partito tutto in quel momento. Ma ancora non sappiamo perché. Sono in corso i rilievi della scientifica, ma non crediamo che si tratti di un atto doloso". Giuliano Tomei, fondatore dell’impresa di forniture per magayacht– che per una decina d’anni è stata la prima e unica in Italia e per un paio anche nel mondo – non ha chiuso occhio per tutta la notte. Fino a quando il rogo non è stato domato è rimasto di fronte al magazzino, che da via Paolo Savi si allunga fino a via Virgilio. Perché un capitano non abbandona mai la sua nave, e Tomei capitano di lungo corso lo è stato fino agli inizi degli anni Ottanta. Prima di imbarcarsi nell’impresa delle forniture nautiche.

Alle cinque del mattino, all’indomani del devastante incendio che ha aperto una voragine nel cuore della Darsena, era già alla sua scrivania, negli uffici di via Coppino. Una riunione con i collaboratori, insieme ai figli Stefano e Daniele, e il lavoro è ricominciato frenetico. Centinaia gli ordini e le consegne in programma: “Tutto, subito e al miglior prezzo“ è il mantra dell’azienda da quasi quarant’anni. Ed è anche la forza di un’impresa che, partita dalla provincia, ha solcato mari e oceani "con l’orgoglio di portare la nautica viareggina nel mondo".

"La cosa più importante è che nessuno sia rimasto coinvolto" dice Tomei. Ma i danni sono ingenti, "almeno un milione di euro" azzarda. Il reparto spedizioni che si apre su via Virgilio, dove erano parcheggiati un muletto e quattro furgoni già carichi per le consegne del giorno dopo , è andato completamente distrutto davanti ai suoi occhi "Ci hanno chiamato dei vicini perché vedevano uscire del fumo – racconta –. Siamo corsi e le fiamme erano già alte". Il magazzino che invece affaccia su via Savi, dove sono stoccati generi di ogni tipo per rispondere alle richieste degli armatori, grazie al pronto intervento di vigili del fuoco, arrivati con le autobotti da Viareggio, Pietrasanta, Lucca, Pisa e Massa, si è salvato. E ieri era già operativo.

Qualcosa, però, nelle fasi di primo intervento non è andato come avrebbe dovuto. E Tomei non può e non vuole ignorarlo. "In via Paolo Savi – spiega – ci sono tre idranti. Quello di fronte al magazzino non ha funzionato. E gli altri due, a monte, stessa cosa. Uno era fuori uso e l’altro è dismesso. Per trovare l’acqua i vigili del fuoco si sono dovuti agganciare alla Lusben". "Credo che l’autorità portuale debba interrogarsi su questo, l’ho fatto presente anche al vicesindaco Valter Alberici" giunto sul posto insieme al commissario dell’Authority Alessandro Rosselli. "Il porto è un polo industriale, non una passerella. E la sicurezza – conclude Tomei – dovrebbe venire prima di tutto".