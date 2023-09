Donne in menopausa: "Una nuova stagione"

Tra i progetti premiati dal Comune di Viareggio e da ICare, nell’ambito del bando promosso a supporto del mondo del volontariato, c’è anche quello presentato dalla Croce Verde di Viareggio e dedicato alle “Donne in pausa, ma anche meno“.

"L’aumento della vita media ha trasformato la menopausa da evento marginale a una vera e propria ‘stagione della vita’ della donna – spiega la presidente della Croce Verde Carla Vivoli - Durante questo periodo, insieme alle modificazioni dell’assetto ormonale, si verificano anche alcuni cambiamenti metabolici importanti. Questo progetto affronterà le problematiche correlate alla menopausa ed intende dare un aiuto ed un supporto per ridurre la sintomatologia ed i disagi”.

Il progetto è dedicato alle donne dai 4045 anni in su, ed è totalmente gratuito grazie al contributo erogato dal Comune di Viareggio e da ICare. Il corso inizierà il 20 settembre alle ore 18 alla sede della Croce Verde in Darsena (sul Viale Europa, appena prima della Costa dei Barbari) e avrà termine il 20 dicembre. Sono previsti 5 incontri formativi con specialisti sui corretti stili di vita, ginecologia, reumatologia, nutrizione, medicina sportiva. Oltre alla parte dei seminari, di formazione e dibattito in aula, verranno formati gruppi di cammino per mettere in pratica e condividere i principi legati ai corretti stili di vita con il contributo di un counselor specializzato negli argomenti oggetto del programma. I gruppi di cammino si svolgeranno due volte la settimana e saranno caratterizzati da percorsi in mezzo alla natura della nostra meravigliosa pineta di levante.

Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione, dal lunedì al venerdì in orario di ufficio, al 3313517436.