Donne ieri e oggi: “From Puccini with love“ In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Soroptimist Club Viareggio Versilia organizza l'evento "Donne ieri e oggi" al Teatro Puccini di Torre del Lago, con lo spettacolo "From Puccini with love" e la partecipazione di artisti di talento.