Donne ed economia in vista del mese della Festa dell’8 marzo: un primo incontro per parlare della consapevolezza finanziaria femminile nella nostra società. Alla Biblioteca Comunale Michele Rosi del Palazzo Tori Massoni, sarà ospitata, sabato 1 alle 16.45, Sabrina De Ranieri per un appuntamento dedicato alle Donne InComune e l’autonomia economica. Un tema fondamentale in tema di libertà e dignità femminile che partono proprio dalla coscienza della propria autonomia economica: una conquista da tenere ben salda e mantenere nel tempo.