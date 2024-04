"Donne e bambini". Spettacolo in piazza per ricordare il sacrificio

Dopo aver debuttato a gennaio nell’ambito del ciclo di eventi proposti dal Comune di Cesena per il Giorno della Memoria, “Donne e bambini - storie dalla seconda guerra mondiale”, di Matteo Morigi andrà in scena sabato alle 16 nella piazza di Sant’Anna. Lo spettacolo, promosso dal Parco della pace, vuole ricordare la storia del Paese e sensibilizzare le generazioni. La guerra di liberazione italiana sarà raccontata da Matteo Morigi e Serena Morolli attraverso quattro storie di donne e bambini: la bolognese Irma Bandiera, il cesenate Quarto Delvecchio, l’ossolana Elsa Oliva e Genny Bibolotti Marsili, giovane madre che proprio a Sant’Anna sacrificò la propria vita per salvare il figlio Mario.