Scoppia un incendio, donna rimane ustionata alle gambe

Stazzema (Lucca), 11 febbraio 2023 – Dramma sfiorato a Cardoso, nel comune di Stazzema in Versilia. Una donna di 62 anni è rimasta ustionata alle gambe a causa di un incendio scoppiato in un campo.

La dinamica non è ancora del tutto chiaro, ma secondo le prime informazioni sembra che la donna sia caduta mentre stava accorrendo a vedere un incendio scoppiato vicino a casa sua. Nel correre verso il rogo, la donna sarebbe caduta e quindi sarebbe rimasta ustionata alle gambe.

Tutto sarebbe accaduto intorno alle ore 14 di oggi in una zona tra via Cardoso-Volegno-Pruno in località Cardoso a Stazzema. La donna di 62 anni è stata trasportata per le ferite in codice giallo all’ospedale Versilia.

Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio, il 112, l'automedica nord e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Stazzema.