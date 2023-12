Donna ritratta tutto. Scarcerato il compagno

Non era stata aggredita dal suo compagno, men che meno a causa di un rapporto sessuale negato come aveva detto ai carabinieri, ai quali inizialmente aveva fornito questa versione. Messa sotto torchio dagli investigatori, la 32enne che una settimana fa aveva denunciato l’uomo di averla riempita di botte e di averla abbandonata in mezzo alla strada ha ritrattato confessando di essersi inventata tutto. Tanto che il gip del Tribunale di Lucca non ha convalidato l’arresto del 44enne e lo ha rimesso in libertà senza disporre nessuna misura cautelare nei suoi confronti. L’unico elemento che viene confermato è l’abbandono della donna in una zona impervia di Valdicastello, ma non ha nulla a che vedere con l’aggressione, avvenuta il giorno prima e per mano di un altro uomo invischiato come lei in “giri“ balordi.

Il colpo di scena è arrivato a pochi giorni da una vicenda che aveva colpito l’opinione pubblica anche perché avvenuta in concomitanza con un periodo delicato sul fronte della violenza contro le donne. Era stata la 32enne, di origini camaioresi (lui invece è della Garfagnana), a chiedere aiuto intorno alle 20.30 dicendo di essere stata abbandonata in strada dal convivente – nella zona alta di Valdicastello – e di essere stata picchiata per aver rifiutato le sue avances. Tutto confermato dalle visite in ospedale dato che la donna aveva un occhio tumefatto, lividi ed escoriazioni al ginocchio. All’indomani i carabinieri della stazione di Tonfano, agendo in base alle disposizioni in materia di violenza di genere, che consentono l’arresto anche in differita, si erano recati a casa dell’uomo facendo scattare le manette. Ma dopo tre notti passate in carcere l’uomo, difeso dall’avvocato Gabriele Dalle Luche, ha riacquistato la libertà e probabilmente non rischierà più di perdere il lavoro.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso infatti che la donna era stata picchiata da un altro uomo, tanto che all’indomani il 44enne, all’epoca suo convivente, chiamò la madre di lei per avvertirla, spiegando che lui non c’entrava. Due sere dopo c’è stato l’episodio di Valdicastello, dove l’uomo l’aveva portata per tenerla lontana dalle compagnie “losche“. Ma la situazione era diventata ingestibile a causa dello stato di alterazione della 32enne, tanto che lui decise – non senza rimorsi e sensi di colpa – di lasciarla a Valdicastello avvisando subito la madre di lei per spiegarle che non sapeva più cosa fare. Alla luce della ritrattazione, la donna rischia ora una denuncia per calunnia e false dichiarazioni.

Daniele Masseglia