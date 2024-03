Donna perde il telefono davanti alla pizzeria “Moriconi“. Straniero lo trova e lo consegna subito ai titolari

Quando è risalita in macchina senza più trovare il telefono è stata presa dallo sconforto. Addio contatti, addio fotografie e altri ricordi personali. Con il cuore in gola ha usato il cellulare di un’altra persona chiamando il proprio numero. Uno, due, tre squilli, poi qualcuno ha risposto. Era il titolare della pizzeria “Moriconi“, in piazza Matteotti, al quale poco prima si era rivolto un signore, con accento inglese, dicendo di aver trovato il telefono all’esterno del locale. Una storia a lieto fine quella accaduta venerdì verso le 18,30 a Claudia Amadei, che ha poi ringraziato pubblicamente il signore che ha trovato e consegnato il cellulare: "Un gesto di grande gentilezza che mi ha consentito di ritrovare il telefono. Per fortuna esistono ancora brave persone, inclusi i titolari della pizzeria. Grazie infinite a tutti".

d.m.