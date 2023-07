Donna ferita e incastrata nell’auto che si ribalta

Camaiore (Lucca), 10 luglio 2023 – Una donna è rimasta ferita e incastrata nell’autovettura che si è ribaltata su un fianco.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 in via Pietratecchia località Butignano, in seguito a un incidente stradale. La conducente, una volta stabilizzata dai sanitari, è stata estratta dai vigili del fuoco tramite l'utilizzo delle cesoie e del divaricatore che hanno permesso di liberare la signora dalle lamiere. La donna è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118, che hanno poi provveduto al successivo trasporto all'ospedale Versilia per le cure del caso.