Donazioni di sangue. Crescono i numeri dei volontari under 25

È una fotografia positiva quello che proviene dall’ultimo report stilato da Avis Toscana, in relazione all’anno 2023. Sono infatti più di 4 su dieci i nuovi donatori in provincia di Lucca e in Versilia al di sotto dei 25 anni. Nel 2023 il contributo in termini di donazioni ha avuto una crescita globale del 2% rispetto all’anno precedente, con un aumento dei nuovi iscritti under 25, arrivando, nella provincia al 39,74 % e in Versilia al 44,64%. Ma non solo, perché sul territorio, inoltre, anche le donazioni di plasma, risorsa più richiesta. "Le nostre iniziative si sviluppano in ambienti strutturati come la scuola, ma anche in contesti più informali come il Carnevale di Viareggio o le attività sulle spiagge del litorale durante l’estate - spiega Maurizio Rossetti, presidente Avis Versilia - Abbiamo toccato con mano che promuovere le donazioni divertendosi aumenta l’efficacia del messaggio".