Donazione del midollo osseo. La campagna "Match it Now" "Match it Now" è l'evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. A Viareggio una giornata di sensibilizzazione, con l'appoggio di medici e della direttrice del Servizio trasfusionale dell'ospedale Versilia. Per diventare donatori, età 18-35 anni, peso 50 Kg e buona salute. Disponibilità fino a 55 anni.