Donati altri due bozzetti La collezione è più ricca

I due ragazzini hanno lo sguardo incollato ai videogiochi, messaggio-denuncia contro una delle dipendenze dei nostri tempi che vanno a discapito della comunicazione verbale e del contatto umano. Parliamo di “8“ e “17“, opere che l’artista siciliano Giovanni da Monreale da tempo ha donato alla città, a cui è legato da anni, e che si trovano, rispettivamente, all’esterno delle scuole elementari “Pascoli“ di Porta a Lucca e allo skatepark di via Marconi. Una donazione che ora diventa doppia visto che l’artista ha deciso di regalare anche i bozzetti delle due sculture. Nei giorni scorsi Giovanni da Monreale ha incontrato la direttrice dei musei cittadini Chiara Celli dichiarando infatti la sua volontà a donare i bozzetti, che andranno pertanto ad arricchire la già vasta collezione del Museo dei bozzetti. La donazione di “8“ e “17“, realizzati in gesso nel 2014-2015, e del valore commerciale di 500 euro, è in corso di ufficializzazione.

d.m.