Don Lazzeri-Stagi, si affidano i lavori

Si avvicinano i tempi per la realizzazione del polo scolastico che unirà il Don Lazzeri e lo Stagi in un’unica sede al posto dell’attuale liceo artistico. La prossima settimana è prevista l’aggiudicazione dei lavori, con la Provincia che ha confermato l’arrivo di quattro offerte come già avevamo anticipato un mesetto fa. A contendersi il maxi appalto da 19,2 milioni saranno il consorzio “Ciro Menotti“ di Ravenna, la “Manelli“ di Monopoli (Ba), la “Costruzioni Penzi“ di Maddaloni (Ce) e l’associazione temporanea di imprese (Ati) composta dalla “Consital-Consorzio italiano costruzioni manutenzioni e servizi“, “Holzbau sud“ e il “Consorzio servizi e appalti“ di Bologna.

Il polo sarà suddiviso in due porzioni: un piano terra con ampie finestre e uno spazio espositivo che si avvale dell’illuminazione proveniente dall’alto, e nell’ala nord i laboratori “pesanti“, che necessitano di essere raggiunti dai mezzi, mentre a sud si aprono altri laboratori e gli ambienti dedicati alle serre e alle coltivazioni. Due nuovi bracci chiudono un quadrilatero unendo la nuova scuola al blocco amministrativo: qua trovano sede la biblioteca e l’aula magna, mentre al posto dell’attuale blocco amministrativo ci sarà la gipsoteca. Al piano terra sono previste la biblioteca, 16 aule per attività speciali e altre tre destinate ad attività integrative e parascolastiche, più 11 aule per le attività normali e lo spazio aperto per le attività collettive. Al secondo piano ci saranno 11 aule didattiche, un laboratorio di fisica, uno di informatica e la sala professori, e al terzo, infine, 10 aule didattiche, la sala professori, un laboratorio economico e uno di chimica e scienze.