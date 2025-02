Don Lazzeri-Stagi. Ritorna l’Open day

Le avvisaglie al momento sono tutto sommato positive a dimostrazione dell’attaccamento della comunità a un istituto che ha oltre un secolo e mezzo di storia e non ne vuole sentir parlare di accorpamento. A due settimane dal termine delle iscrizioni per il 2026-2027 il "Don Lazzeri-Stagi" ha visto infatti la casella delle iscrizioni riempirsi decisamente di più rispetto a un anno fa. Ed è con questo ottimismo in poppa che l’istituto tornerà domani a promuovere l’Open day per illustrare alle famiglie le variegate offerte formative, non solo tradizionali ma anche quelle aggiunte da poco come il corso quadriennale che consente poi di seguire un biennio in un importante istituto toscano.

Porte aperte, quindi, domani dalle 10,30 alle 12,30 nelle due anime delle scuole superiori cittadine. Da una parte l’istituto tecnico "Don Lazzeri", in piazza Matteotti, con i suoi indirizzi amministrazione, finanza e marketing (4 anni), amministrazione, finanza e marketing (5 anni), Cat (Costruzioni, ambiente e territorio), Cat serale, agraria, agroalimentare e agroindustria, e agraria, agroalimentare e agroindustria-Articolazione Produzione e trasformazione (4 anni). Dall’altra il liceo artistico "Stagi", sulla provinciale Vallecchia, con i suoi indirizzi arti figurative, grafica, architettura e ambiente, design e scenografia. "La nostra – ricorda il dirigente scolastico Giovanni Fiorillo (nella foto) – è un’unica anima che offre però diverse opportunità per il nostro territorio. La prospettiva del nuovo polo scolastico, in corso di realizzazione da parte della Provincia (l’investimento supera i 19 milioni di euro con il taglio del nastro annunciato dopo la primavera 2026, ndr), aumenterà senza dubbio le nostre potenzialità. Per questo invitiamo le famiglie a venirci a trovare nelle due sedi come occasione per apprendere le novità sull’offerta formativa, in particolare la formula 4+2". All’orizzonte, manco a dirlo, c’è l’obiettivo di scongiurare l’accorpamento con il "Marconi" di Viareggio, al momento sospeso fino a giugno 2026.

d.m.