Don Lazzeri-Stagi, fumata nera. Bocciata fusione con il comprensivo

Ancora una brutta notizia per il Don Lazzeri-Stagi, con l’istituto che sta facendo di tutto per scongiurare la fusione con il Piaggia di Viareggio come disposto dalla delibera della Regione in tema di accorpamenti. È stata infatti bocciata la richiesta della dirigenza scolastica e della Provincia, inviata al governo, di potersi unire con l’istituto comprensivo Pietrasanta 1 in modo da creare un istituto omnicomprensivo che accolga l’intero percorso dalle scuole materne alle superiori. Non resta quindi che attendere le conferenze zonali che si terranno tra lunedì e martedì prendendo in esame tutte le realtà provinciali, a partire appunto dal Don Lazzeri-Stagi e da quella che sembra ormai l’inevitavbile fusione con il Piaggia a causa della perdita dell’autonomia amministrativa da parte dell’istituto pietrasantino.

Un epilogo figlio del decreto con cui lo scorso giugno il governo aveva disposto il taglio dell’organico dei dirigenti scolastici e che ha visto nei giorni scorsi, a livello politico, uno scontro a distanza tra il sindaco Alberto Giovannetti e l’assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini (Pd). Stavolta ad intervenire è la minoranza per bocca del gruppo consiliare “Alternativa per Pietrasanta“. "A causa del nuovo piano di tagli e fusioni del governo Meloni – scrivono – l’accorpamento del Don Lazzeri-Stagi è praticamente una certezza. Probabilmente con il Piaggia di Viareggio. Una decisione che non ci convince e non ci soddisfa. Sappiamo che la dirigenza e la Provincia hanno proposto l’accorpamento alternativo con l’istituto comprensivo Pietrasanta 1. Proposta che è stata respinta in quanto avrebbe costituito un istituto omnicomprensivo che per disposizioni ministeriali è realizzabile solo in sedi disagiate, vedi le comunità montane. La proposta di un istituto onnicomprensivo di Pietrasanta ci convinceva molto in quanto ispirata a un principio di continuità territoriale e al buon senso. Non sorprende che altri comuni spingano per la loro realizzazione da anni, anche se invano. Ci auguriamo che Comune, Provincia e Regione si attivino per mantenere la direzione amministrativa all’interno del Don Lazzeri. Anche solo in ragione dell’importantissimo intervento edilizio finanziato dal Pnrr. Gli enti responsabili prendano una posizione chiara, mettendo da parte il gioco politico e il rimpallo di responsabilità per agire nell’esclusivo interesse della città, dei lavoratori e degli studenti coinvolti".

Daniele Masseglia