Don Lazzeri-Stagi, boom di iscritti. L’istituto ottiene due classi in più

Il dato, in sé, è già positivo perché quando un istituto riesce a formare due classi in più è leggittimo esultare. Nel caso del "Don Lazzeri-Stagi" la soddisfazione per l’impennata delle iscrizioni è doppia visti i disagi in corso dovuti al cantiere al liceo artistico, dove sorgerà il polo scolastico da oltre 19 milioni di euro realizzato dalla Provincia. Anzi, gli addetti ai lavori si dicono certi che è proprio la prospettiva del moderno e avveniristico edificio, sulla carta pronto a marzo 2026, ad aver rilanciato le "quotazioni" dell’istituto. Fatto sta che ad oggi il cosiddetto organico di diritto ha sancito circa 40 iscrizioni in più per l’anno scolastico 2025-2026.

E allora mettiamoci anche la potenziale tripla soddisfazione. Potrebbe succedere a settembre, quando l’ufficio scolastico provinciale stilerà l’organico di fatto in base ai fisiologici spostamenti che avverranno nei prossimi mesi. La sensazione è che alla luce delle iscrizioni raccolte finora sia possibile raggiungere e superare quota 600, cifra che consentirebbe al "Don Lazzeri-Stagi" di non essere accorpato al "Marconi" di Viareggio. L’operazione, legata a un taglio dei dirigenti deciso dal ministero, sarebbe dovuta partire il prossimo settembre, ma la fusione è stata poi rinviata di un anno, quindi al 2026-2027, dopo l’approvazione di una mozione in sede di consiglio provinciale. Lo spettro dell’accorpamento aveva portato gli studenti a manifestare lo scorso dicembre sia a Lucca, di fronte alla sede della Provincia, che alla sede distaccata del municipio in via Capriglia. Ora però far naufragare del tutto lo spettro della fusione non è più solo un sogno perché le due classi aggiuntive hanno alimentato la fiducia nel potercela fare, che è poi una delle priorità che il nuovo dirigente scolastico Giovanni Fiorillo aveva messo in agendina quando l’anno scorso accettò l’incarico. Ad alimentare questo ottimismo è anche la tendenza del "Don Lazzeri-Stagi" di ottenere in genere, verso settembre, 60 iscrizioni in più: per arrivare alla soglia dei 600 ne bastano molte meno.

L’offerta dell’istituto nel frattempo si arricchisce ancora. Entro il 21 marzo ci si potrà iscrivere al corso gratuito per "addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine ed attrezzature", finanziato dalla Regione. Le lezioni si terranno nell’auditorium del "Don Lazzeri", in piazza Matteotti, per un totale di 950 ore di formazione. Il corso è riservato a 15 partecipanti, dai 18 anni in poi, con priorità a disoccupati e over 55: informazioni 0584-338275.