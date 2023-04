"Domenica una giornata di lutto cittadino"

Una domenica di silenzi e lacrime. Il Comune di Pisa ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata in cui si svolgerà l’ultimo saluto pubblico alla dottoressa Barbara Capovani. "Per l’intera giornata sarà listata a lutto la bandiera della Città di Pisa a Palazzo Gambacorti – scrive in una nota l’amministrazione –, con l’esposizione a mezz’asta di tutte le bandiere sul Palazzo Comunale e sul Ponte di Mezzo".

Alle 16 di domenica, quindi, una cerimonia di ricordo e un abbraccio pubblico dei colleghi di Barbara nel palazzo della Sapienza, luogo simbolo della città. Un momento intenso e aperto alla cittadinanza. il funerale (oggi è prevista l’autopsia), invece, si svolgerà – come da disposizioni della famiglia – in forma strettamente privata.