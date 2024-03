Domenica in chiaroscuro

VIAREGGIO

Forte 2015-Capezzano 1-0

Tornano al successo gli squali che si aggiudicano il derby al termine di una gara combattuta come nelle previsioni ed equilibrata. Occasioni per i padroni di casa nel primo tempo per Tedeschi al 22’ ma la sua conclusione finisce fuori di un soffio e per lo storico gemello Lossi al 36’, però, anche stavolta la mira non è quella giusta. Per gli ospiti ci prova Belluomini al 41’ con un tocco in mischia a fare saltare il banco, ma si va al riposo sulla parita a reti bianche. A decidere la sfida è un gran diagonale di Credendino che al 13’ entra in area e supera imparabilmente Bartelletti.

Academy Porcari-Corsanico 2-0

Ccedono il passo gli orange che mettono così fine ad una bella striscia di due mesi senza sconfitte. Sul campo dei lucchesi i ragazzi di Casani non riescono a rendersi mai veramente pericolosi. Formazione di casa in vantaggio al 14’ con Fanani bravo a sfruttare un errato disimpegno della difesa orange. Raddoppio per il finale due a zero al 92’ con Haoudi letale come sempre in contropiede.

Torrelaghese - Pecciolese 1-1

Pari in rimonta per i gialloviola che riescono a recuperare una situazione che si faceva difficile. Pisani in vantaggio grazie a Canestrelli al 30’ che fa centro con un gran tiro dalla distanza. Ci pensa Pezzini al 32’ del secondo tempo a riequilibrare le sorti del match con un tocco delicato in area. Nel finale gialloviola in dieci per l espulsione di Galli al 43’ ma il fortino dei padroni di casa regge sino al tripilice fischio finale.

Sporting Camaiore - Massarosa 1-2

Non si ferma la marcia dell’undici di Misuri che continua la sua rincorsa al quinto posto. Biancorossi corsari e specialisti in rimonte come spesso accaduto in questa stagione. Equilibrio rotto da un calcio di rigore procurato da Maguina e realizzato dal solito Marzio Luisotti allo scadere di primo tempo. Pareggia prima Volpe al 13 ‘ sugli sviluppi di una grande azione corale in velocità e firma il sorpasso Cheli al 36’ con un’ acrobazia in area.

Villafranchese-Lido 1-0

Ancora uno stop per il Lido la cui situazione comincia a farsi delicata, sul campo degli apuani la decide l esperto Bonini al 65’ con una gran staffilata dal limite, per i gialloblù niente da fare con le occasioni nel finale per Dati e Luisotti che non vanno a buon fine.

Carlo Andrea Brunini