Domani nuovi rincari di 25 punti

Casina mia, quanto mi costi. Ma soprattutto, quanto mi costerai. Domani è previsto il nuovo rialzo dei tassi di 25 punti base deciso dalla Banca centrale europea. Con un impatto che si preannuncia devastante per chi ha un mutuo a tasso variabile: secondo le simulazioni praticabili online, le rate subiranno un ulteriore aumento che le porterà a lievitare di oltre il 60 per cento rispetto all’inizio dell’anno scorso. E il peggio deve ancora venire: guardando alle aspettative di mercato aggiornate al 20 luglio, il picco si avrà a dicembre, quando il tasso del mutuo medio arriverà a superare i 752 euro, con un aumento di oltre 295 euro rispetto a quanto si pagava a gennaio 2022. Soltanto all’inizio dell’anno prossimo il trend potrebbe finalmente invertirsi: e verso giugno 2024, il tasso del mutuo medio dovrebbe scendere attorno al 5 per cento. Come si combatte il fenomeno? Secondo gli esperti, le strade da tentare sono tre: la surroga, stipulando un nuovo contratto a tasso fisso più vantaggioso; la rinegoziazione, concordando un altro tasso con l’istituto di credito; e infine l’estinzione anticipata. Per quanto riguarda la rinegoziazione, la manovra di bilancio ha introdotto la possibilità di accedervi per chi ha un debito residuo inferiore a 200mila euro, Isee non superiore a 35mila e nessun ritardo nei pagamenti.